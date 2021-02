Cindy Crawford : sa fille Kaia Gerber poste une photo d'elle pour ses 55 ans et la ressemblance est bluffante

Telle mère, telle fille. Pour rendre hommage à sa mère que fêtait ses 55 ans, Kaia Gerber a publié une photo d’elle dans sa jeunesse sur son compte Instagram. Et la ressemblance entre elles est incroyablement frappante.

Sur le cliché, Cindy Crawford apparaît toute jeune, avec un débardeur blanc et un jean bleu, une pointe de rouge à lèvres, et une chevelure particulièrement soignée. Une publication accompagnée d’un magnifique texte de Kaia Gerber à l’intention de sa mère.

«Joyeux anniversaire belle maman, indique la légende de la photo, suivie d'un cœur rouge. À la personne qui me fait toujours faire une double prise, la femme qui devient de plus en plus belle chaque année, et la mère à qui je ne peux qu'espérer ressembler un jour... Cindy Crawford je t'aime», peut-on lire.

Les amis de Kaia Gerber n’ont pas pu s’empêcher de souligner l’incroyable ressemblance entre la mère et sa fille dans les commentaires. En septembre dernier, Kaia Gerber avait posté une photo d’elle, nue, à l’occasion de son 19e anniversaire, et là encore, la ressemblance avec sa mère n’avait pas échappé à ses nombreux abonnés.

A voir aussi