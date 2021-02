Johnny Depp : ce surnom moqueur donné à Elon Musk

La relation entre les deux hommes est loin d’être un long fleuve tranquille. Alors que Johnny Depp demande à ce qu’Elon Musk comparaisse devant la justice dans le cadre de son procès en appel contre le journal britannique « The Sun », l’interprète de Jack Sparrow n’est pas tendre avec le patron de Tesla. Preuve en est avec ce surnom dont l’affuble le célèbre pirate des caraïbes.

Johnny Depp a en effet baptisé l’homme d’affaire et patron de Tesla et spaceX d’un sobriquet peu affectueux. Dévoilé en juillet dernier lors du premier procès qui l’a opposé au tabloïd « The sun » poursuivi par l’acteur pour diffamation - procès qu’il a perdu en novembre et dont il tente de faire appel - Johnny Depp surnomme le milliardaire le « Mollusk ». C’est ce qu’ont révélé des sms lus au tribunal, dans lesquels Johnny Depp fait référence à Elon Musk en ces termes. Un jeu de mots piquant autour du nom du chef d'entreprise, qu'il compare à un animal mou et visqueux donc, qui en dit long sur le désamour de l’acteur pour l’entrepreneur. Pas de quoi désarçonner le chef d’entreprise qui, après avoir pris entre autres connaissance de ce surnom peu flatteur, avait proposé à l’acteur via les colonnes du New York Times un « combat en cage ».

Si le combat de boxe entre les deux hommes n’a pas eu lieu, l’acteur, qui accuse Elon Musk d’avoir été l’amant de son ex-femme alors qu'ils étaient encore mariés, demande à ce que les conversations et échanges privés entre Elon Musk et Amber Heard le mentionnant soient portés à la connaissance du dossier de ce procès en appel. Son objectif : réfuter son étiquette d’homme violent envers son ex-épouse.

En effet, selon l’AFP, pour que ce deuxième procès entre Johnny Depp et le « Sun » puisse avoir lieu, le juge de la cour d’appel avait précisé, au début du mois de février, que les avocats de l'acteur devraient se fonder sur de nouvelles preuves qui n'ont pas été produites en première instance. Toujours selon l’agence d’information, la justice britannique devrait étudier les nouveaux arguments de Johnny Depp le mois prochain, « si possible entre le 15 et le 31 ».

A voir aussi