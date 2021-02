Meghan et Harry : Les Britanniques, vexés, ne cautionnent pas leur volonté d’indépendance

Alors que le divorce entre Meghan Markle et Harry est définitivement acté, la pilule n’est toujours pas passée pour les Britanniques. Pour montrer leur mécontentement, ces derniers souhaitent même boycotter la grande interview du couple par Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars prochain.

En effet, selon un sondage publié par le tabloïd The Sun, 55% des personnes interrogées ont affirmé qu’elles ne regarderaient pas l’interview de Meghan et Harry. Par ailleurs, vexés par leur départ aux États-Unis, 43% des Britanniques affirment qu’ils ne souhaitent pas que le couple revienne au Royaume-Uni et qu'ils ne reprennent leurs fonctions royales, et seulement 29% des sondés le souhaitent.

Ce sondage a été réalisé quelques jours avant la confirmation par Harry et Meghan qu’ils renonçaient totalement à leurs derniers titres officiels. Ils ont confirmé à la reine qu’ils ne redeviendront pas des membres actifs de la famille royale, et leurs derniers titres ont ainsi été répartis aux membres restants.

Enregistrée il y a quelques jours, l’interview des parents de Archie sera diffusée le 7 mars prochain sur CBS. Oprah Winfrey aurait passé deux jours avec le couple en Californie, selon les informations du Times, et aurait ainsi obtenu des déclarations et explications exclusives sur le fameux «Megxit», et sur les raisons qui ont poussé le couple à couper les ponts avec la famille royale.

Une interview qui n’est peut-être pas perçue d’un bon œil par la couronne britannique non plus. Comme le souligne la presse anglo-saxonne, la reine Elizabeth II a prévu de donner son discours annuel du Commonwealth sur BCC One le même jour, quelques heures avant l’interview du Duc et de la Duchesse de Sussex.

