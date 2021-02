Kobe Bryant : sa femme Vanessa s'en prend au rappeur Meek Hill après une référence à l'accident d'hélicoptère

Vanessa Bryant n’a pas du tout apprécié la référence du rappeur Meek Hill à l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à son mari, la star de la NBA Kobe Bryant, et sa fille Gianna, dans son dernier morceau.

Dans la chanson Don’t Worry, qui a fuité sur Internet, Meek Hill prononce une phrase faisant référence à ce tragique événement : «Ouais, et si je dois en manquer (d’amour, ndlr), je mourrai en hélicoptère, ce sera un autre Kobe». C’est dans une story publiée ce lundi sur Instagram que Vanessa Bryant a interpellé directement le rappeur pour lui signifier son manque de respect.

«Cher Meek Hill, je trouve que cette phrase manque extrêmement de sensibilité et de respect. Je ne suis pas familière avec votre musique, mais je pense que vous pouvez faire mieux que ça», a écrit la veuve de 38 ans. «Si vous êtes un fan, très bien, il existe une meilleure façon d’exprimer votre admiration pour mon mari. Cela manque de respect et de tact», poursuit-elle.

Plus tard, le rappeur Meek Hill a confié sur Twitter avoir contacté directement Vanessa Bryant pour s’excuser. «Je me suis excusé en privé plus tôt dans la journée, pas de manière publique… Rien de ce que je dis sur mon compte ne concernait un moment viral sur Internet ou la famille d’une femme en deuil ! Si vous vous souciez d’une personne en deuil, changez de sujet !», a-t-il rédigé sur Twitter.

I apologized to her in private earlier today not to the public...Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject!

— Meek Mill (@MeekMill) February 23, 2021