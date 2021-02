«This is Us» : la comédienne Mandy Moore maman d'un petit garçon (photo)

C’est une heureuse nouvelle ! Mandy Moore a annoncé, mardi, la naissance de son premier enfant via son compte Instagram. Et la star de «This is Us» en a même profité pour dévoiler son prénom.

L’interprète de Rebeccas Pearson et son mari, le chanteur Taylor Smith, ont partagé un adorable cliché de Gus, leur petit garçon, qui a fait immédiatement fait fondre ses abonnés.

«Gus est arrivé ! Notre petit garçon, August Harrison Goldsmith. Il s'est montré ponctuel et est arrivé à la date prévue, pour la plus grande joie de ses parents. Nous étions préparés à tomber amoureux de bien des manières, mais cela va au-delà de tout ce que l'on avait pu imaginer», a écrit la comédienne de 36 ans en légende.

A voir aussi