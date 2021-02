Elizabeth II : Megxit, affaire d'agression sexuelle, Prince Philip malade...Pourquoi elle vit des heures difficiles

Alors que son mari est hospitalisé, la reine d'Angleterre, Elizabeth II, doit en parallèle gérer plusieurs affaires qui secouent la couronne.

Heureusement que sa chevelure est déjà argentée car la reine aurait pu se faire pas mal de nouveaux cheveux blancs en ce début d'année 2021. Le 18 février dernier, le monde apprenait l'hospitalisation du prince Philip, 99 ans, pour une infection puis pour «observation». Alors que ce dernier - vacciné néanmoins contre le Covid, tout comme son épouse - n'est toujours pas rentré à Buckingham Palace, la reine Elizabeth II doit composer avec une nouvelle affaire qui entâche un peu plus la famille royale.

Le journal britannique «The Guardian» révèle que Simon Bowes-Lyon, un cousin éloigné de la reine, est condamné à de la prison ferme pour dix mois. Ce membre de la famille a plaidé coupable pour agression sexuelle sur une invitée du château de Glamis, la maison d'enfance de la reine-mère située en Ecosse. Un scandale dont la reine se serait bien passée alors que l'un de ses fils, Andrew, est embourbé dans l'affaire Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires accusé de trafic sexuel sur mineures.

Le 13 janvier 2020, Simon Bowes-Lyon, le 19e comte de Strathmore et Kinghorne, avait organisé une fête dans la résidence écossaise de la famille royale. Ce cousin de la reine aurait, selon le Daily Mail, tenté d'avoir une relation sexuelle avec l'une des invitées alors que celle-ci dormait dans sa chambre et que lui était passablement éméché. L'homme a présenté ses excuses à la victime, et fait part de sa honte quant à ce comportement. Cela n'a pas suffit à la cour qui l'a condamné fermement.

La menace de révélations durant l'interview de Meghan et Harry

Comme si tout cela ne suffisait pas, la reine Elizabeth doit également faire face à la menace de révélations de la part de son petit-fils Harry ou de son épouse, Meghan Markle. Une interview fleuve du couple sera diffusée le 7 mars prochain sur CBS, date à laquelle la reine a prévu de diffuser son traditionnel message sur la BBC pour la «journée du Commonwealth».

Près d'un an après le Megxit, et leur départ prochain et définitif de la famille royale, le couple a promis de se livrer à Oprah Winfrey et de s'exprimer sur les relations tendues qu'ils entretiennent avec la famille royale.

Seule consolation pour la monarque : les britanniques auraient prévu de boycotter en masse cette interview, se rangeant du côté de la Couronne.

