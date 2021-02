Shy'm maman : la chanteuse révèle des détails tabous des suites de son accouchement

Shy'm est maman pour la seconde fois depuis quelques jours. Si les photos du bébé sont craquantes, la jeune maman n'a pas hésité à partager avec ses fans des détails de sa vie post-partum.

Toutes les femmes ayant accouché passent par là et Shy'm compte bien ne pas s'élever au-dessus du rang. Alors que la chanteuse a donné naissance à un second petit garçon le 22 janvier 2021, la chanteuse a partagé ce mercredi 24 février en story une photo très touchante : on y voit son bébé allongé et en couches, avec le visage caché. En légende : «Les mêmes abdos et les même couches que maman», a-t-elle écrit en accompagnant son texte d'un émoji qui pleure.

Un post très pragmatique qui fait suite à un cliché totalement craquant de son second bébé sur Instagram.

Des «suites de couches» pour les stars aussi

Avec ce message plein d'humour, Shy'm compte bien rassurer les autres jeunes mamans. Shy'm explique ainsi qu'il n'est pas question de corps galbé retrouvé tout de suite et qu'elle aussi - comme toutes les femmes - doit porter des protections hygiéniques après l'accouchement, et ce, pendant de nombreux jours (Shy'm a accouché il y a plus d'un mois).

Grâce à ce message simple mais habile, la star brise le tabou du post-partum alors que beaucoup de personnalités aiment à partager des photos très glamour de leurs enfants et d'elles-mêmes quelques jours seulement après leur accouchement. De quoi faire du bien à ses fans, et même aux autres.

