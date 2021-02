Britney Spears : l’avocate de son père répond aux attaques

Face aux multiples attaques visant le père de Britney Spears dans la foulée du mouvement de fans #FreeBritney et du documentaire choc «Framing Britney Spears», l’avocate de Jamie Spears a répondu aux accusations.

C’est sur le plateau de l’émission très suivie «Good Morning America» que Me Vivian Thoreen a pris publiquement la parole, pour la première fois. «Je comprends que chaque histoire a besoin d’un méchant, mais les gens ont tellement tort ici», a-t-elle souligné, avant de donner sa version des faits : «Il s’agit de l’histoire d’un père très aimant, dévoué et loyal qui a sauvé sa fille d’une situation mettant sa vie en danger. Les gens lui faisaient du mal et l’exploitaient. Jamie a sauvé la vie de Britney».

Il l'a sauvée de la «ruine»

L’avocate a notamment expliqué que le père de la star lui avait évité la ruine financière. Un argument, qui avait été présenté devant le tribunal de Los Angeles chargée de l’affaire. Selon Me Vivian Thoreen, en 2008, lorsque Jamie Spears en a pris la tutelle, la chanteuse ne possédait «plus que» 2,8 millions de dollars alors même qu’elle avait accumulé les succès et contrats juteux au fil de sa carrière. Ses «actifs étaient clairement mal gérés et elle était exploitée financièrement par certains de ses proches», a pointé le conseil. L’avocate a argué que grâce à son père, Britney Spears a pu se relever financièrement, sa fortune ayant été estimée à 60 millions de dollars l’année dernière.

«Il l’a aidée à retrouver la garde de ses enfants. Il a sauvé ses finances de la catastrophe. Et il a créé un environnement sûr pour qu’elle puisse vivre sa vie comme elle l’entend, loin des médias qui lui causent tant de peine», a ajouté Me Vivian Thoreen.

L’avocate a également assuré que Britney et son père avaient passé beaucoup de temps ensemble au début de la pandémie, faisant de longues promenades, jouant et travaillant ensemble avant de déguster en famille les plats cuisinés par Jamie Spears… Elle a également soutenu qu’à cette époque, jamais la star n’avait évoqué auprès de son père son désir de ne plus être sous sa tutelle.

Une déclaration qui sonne comme une réponse à l’avocat de la chanteuse, qui a affirmé devant le tribunal que sa cliente «avait peur» de son père et qu’elle «ne remonterait pas sur scène tant qu’il serait en charge de sa carrière».

Cette prise de parole survient alors que le documentaire du New York Times «Framing Britney Spears», qui revient sur la carrière et les déboires de la chanteuse et notamment la tutelle de son père, a suscité une onde de choc. Ce documentaire événement semble également confirmer la théorie de très nombreux fans de la chanteuse, réunis par le mouvement #FreeBritney, selon lesquels elle n’aurait plus aucune liberté, vivant sous la mainmise financière, professionnelle et personnelle de Jamie Spears.

La chanteuse a entamé une longue bataille judiciaire pour s’en émanciper. Le 11 février dernier, elle a connu un premier succès, son père perdant le droit de contrôler seul les biens et finances de sa fille. Une société de conseil a ainsi été nommée co-curatrice. La bataille est toutefois loin d’être terminée pour Britney. Deux prochaines audiences sont prévues les 17 mars et 27 avril prochains.

