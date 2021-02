Nabilla est-elle enceinte de son deuxième enfant ?

La rumeur enfle depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Nabilla, déjà maman du petit Milann, serait-elle enceinte de son deuxième enfant ? Pour l’heure, la star de télé-réalité n’a rien officialisé.

Alors qu’elle a été choisie pour apparaître dans l’édition ukrainienne du magazine Vogue, Nabilla a partagé sa journée de shooting, jeudi, dans une story publiée sur son compte Instagram.

Et sur l’une des photos, on y voit la femme de Thomas Vergara s'afficher dans une robe moulante qui dévoile ses formes généreuses et laisse apparaître ce qui serait, pour certains, un baby bump. Un joli petit ventre arrondi qui a suscité la curiosité de ses fans, lesquels ont tenté par l’envoi de nombreux messages d’avoir une confirmation de leur idole.

Si elle n’a pas officialisé une éventuelle grossesse, Nabilla a cependant publié un mystérieux message, le même jour sur Twitter, qui pourrait laisser présager une bonne nouvelle.

Aujourd’hui c’est un grand jour — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 25, 2021

«Aujourd’hui c’est un grand jour», a-t-elle écrit. Alors Milann doit-il se préparer à être grand frère ?

