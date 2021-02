Voici pourquoi le prince Harry a quitté la famille royale

Le célèbre présentateur et comédien James Corden a reçu un invité royal dans son émission The Late Late Show diffusé sur Youtube, ce vendredi 26 février. Il s’agit du prince Harry. Ce dernier a rejoint l’animateur à bord d’un bus de touriste et en a profité pour revenir sur la raison de son éloignement de la famille royale.

« Nous savons tous à quoi peut ressembler la presse britannique et cela détruisait ma santé mentale » a déclaré le prince Harry au cours de cette rare interview donnée. Un discours qui fait directement écho à l’accident mortel dont a été victime sa maman, Lady Di, le 31 août 1997. Le père d’Archie ajoute qu’ils se trouvaient « dans un environnement difficile et toxique ».

S’éloigner de la Grande-Bretagne était donc une décision urgente pour lui et son épouse. « Alors j’ai fait ce que n’importe quel mari et ce que n’importe quel père ferait. Je me suis dit qu’il fallait que j’emmène ma famille loin de tout ça » admet-il au micro de James Corden.

Si le prince Harry connait cette pression médiatique depuis son plus jeune âge, il revient également sur les pressions de la vie royale. Pour rappel, en janvier 2020 le duc et la duchesse de Sussex provoquaient une crise en quittant leur poste de membres actifs de la famille royale pour aller s’installer aux Etats-Unis.

Pourtant l’époux de Meghan Markle explique que ce choix ne veut pas dire qu’il quitte complètement le Royaume-Uni. « En ce qui me concerne, quelles que soient les décisions prises, je ne partirai jamais. J’apporterai toujours ma contribution, ma vie est tournée vers le service public, donc où que je sois dans le monde, ce sera la même chose ». Dans un ton amusé, le prince Harry n’a pas hésité à dire qu’il préférait la représentation de la vie royale vue par Netflix à travers la série « The Crown » que celle publiée dans les journaux.

