Lady Gaga : ses deux chiens volés ont été retrouvés sains et saufs

Lady Gaga a retrouvé le sourire. La star a retrouvé sains et saufs ses deux chiens qui avaient été volés mercredi soir.

Une source policière a indiqué au site américain TMZ qu’une femme, dont l’identité n’a pas été précisée, avait retrouvé les deux bulldogs français et les avait déposés dans un poste de police local.

Après avoir pleuré d’émotion en apprenant la bonne nouvelle, Lady Gaga a pu récupérer Koji et Gustav, qui étaient sains et saufs.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021