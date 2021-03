Divorce de Kim Kardashian et Kanye West : guerre ouverte ou une séparation amiable ?

La demande de divorce entre Kim Kardashian et Kanye West a été officialisée le 19 février dernier. Alors que rien ne va plus entre les deux époux depuis des mois, leur séparation annonce-t-elle un feuilleton familial cauchemardesque ?

Rien n’est moins sûr, selon le journal The Sun, qui s’est procuré la demande de divorce signée de la main de Kim Kardashian. Des documents qui laissent présager d'une séparation à l’amiable et dévoilent les raisons qui ont poussé Kim à mettre un terme à leur mariage.

Ni pension alimentaire, ni bataille autour de la garde des enfants

Si la star de téléréalité a longtemps soutenu son rappeur de mari habitué aux coups d’éclats médiatiques qui ont à plusieurs reprises laissé craindre pour sa santé mentale, des « différences irréconciliables » ont finalement eu raison de leur union, précise ainsi le Sun. Pas de quoi pour autant se diriger vers une guerre des clans. Au contraire, le couple, dont le mariage remonte à mai 2014, s’oriente vers un divorce sans heurt.

Les documents dévoilés par le Sun indiquent en effet que Kim Kardashian n’envisage pas de demander une garde exclusive mais bien de partager la garde leurs quatre enfants, North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 1 an. Une garde alternée avec laquelle serait d’accord Kanye West, pour qui le couple était «engagé à la coparentalité », selon un proche de la famille interrogé par The Sun.

La chef d’entreprise, dont la fortune personnelle s’élèverait à 900 millions de dollars selon Forbes, n’envisage pas non plus de demander de pension alimentaire au rappeur, dont les activités musicales et de design sont estimées à 1,2 milliard. Alors que les deux stars ont par ailleurs signé un contrat de mariage en 2014 afin de gérer leur fortune, aucune des deux parties ne conteste cet accord, a confié un proche au journal. C’est donc une séparation en bonne et due forme qui se profile. Une demande de divorce que certains proches de la famille considèrent comme une ultime tentative de Kim Kardashian pour pousser Kanye West à réagir et à changer, mais que l’intéressé ne prendrait pas au sérieux.

Un désaccord autour des vacances, la goutte d’eau ultime

Une demande de divorce qui aurait finalement été déposée, selon un proche toujours cité par The Sun, après un désaccord autour de l’organisation de vacances en famille. Une goutte d’eau sans importance en apparence, qui aurait provoqué une vive dispute entre les deux époux. Et ces disputes à répétition seraient la vraie raison de cette rupture selon cette source, qui évoque également le refus de Kanye West à prendre ses médicaments. Le rappeur souffre en effet de bipolarité et refuserait de se traiter par voie médicamenteuse.

