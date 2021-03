Golden Globes : jogging, sweat à capuche et pyjama, nouveau dresscode des stars

Si certaines stars s’étaient mises sur leur 31 pour la 78e cérémonie des Golden Globes qui se déroulait virtuellement dimanche aux Etats-Unis, d’autres avaient opté pour des tenues plus décontractées puisqu’elles assistaient à la soirée depuis chez elles.

Ce fut notamment le cas de Jason Sudeikis qui, pour son discours de remerciements pour son Golden Globe du meilleur acteur dans la série comique «Ted Lasso», est apparu dans un sweat à capuche blanc agrémenté de quelques petites touches de couleur.

"Pour moi, le meilleur acteur c'est celui avec qui on joue. Je dédicace donc ce prix à tous ceux avec qui j'ai joué dans #TedLasso"





Invité pour remettre un prix, Joaquin Phoenix, inoubliable interprète du «Joker», avait lui aussi troqué la traditionnelle veste de costume pour un large pull en polaire qu’il avait accessoirisé d’une cravate.

Joaquin Phoenix representando #GoldenGlobes





En lice pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, Bill Murray avait pour sa part choisi une jolie chemise hawaïenne, et s’est affiché tout sourire devant son écran d’ordinateur, un cocktail à la main, comme un digne représentant de la cool attitude. Dans la même veine, le comédien John Boyega, auréolé du Golden Globe pour «Small Axe», a joué les rebelles et a avoué : «Je suis resté en jogging, je me suis juste bien habillé en haut».

Enfin Jodie Foster, sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans le film «Désigné coupable» avec Tahar Rahim, a reçu ce prix en pyjama.

La comédienne a pris la parole confortablement assise dans son canapé, entourée de sa femme, la photographe et ancienne actrice Alexandra Hedison, et de leur chien.

