Golden Globes : Quand les enfants des stars s'invitent à la remise des prix

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le tapis rouge n’a pas été foulé par les stars, lesquelles sont restées dimanche à la maison pour suivre la cérémonie des Golden Globes. Et si elles sont apparues dans de magnifiques tenues, elles ont aussi pu compter sur le soutien d’invités... exceptionnels.

Qui a dit que les célébrités ne rencontraient pas les mêmes problèmes que nous, simples humains qui tentons de faire bonne figure lors de nos appels en visio depuis notre chambre ou notre salon ? Le télétravail a en effet donné lieu à des situations imprévues comme l’apparition impromptue d’un de ses enfants devant la webcam, alors que la réunion pour le prochain budget bat son plein. Une situation à laquelle ont été confrontées certaines stars pendant la soirée des Golden Globes.

Alors qu’il venait de recevoir le Golden Globe du meilleur acteur pour la mini-série «I Know This Much Is True», Mark Ruffalo a vu deux de ses enfants venir le féliciter devant la caméra… et des millions de téléspectateurs.

Thank you Hollywood Foreign Press Association for this honor, for seeing I Know This Much Is True early, and keeping it in your hearts and minds all this time. I am humbled by this acknowledgment. #GoldenGlobes pic.twitter.com/IWQM8vxTNW — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 1, 2021

De son côté, la fille du réalisateur Lee Isaac Chung n’a pas pu s’empêcher de venir embrasser son père quand ce dernier a obtenu le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère pour «Minari».

La fille de Lee Isaac Chung célèbre le #GoldenGlobes du meilleur film en langue étrangère pour Minari ! pic.twitter.com/PaMx01sO0H — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Nommé pour son rôle dans la série «Ozark», Jason Bateman, qui avait élu domicile pour l'occasion chez son amie Jennifer Aniston, était lui aussi entourée de ses filles, tout comme l’actrice Nicole Kidman qui a posé avec ses filles Faith Margaret et Sunday Rose.

@KeithUrban and Nicole Kidman and their girls watching the Golden Globes all dolled up. Keith supporting his beautiful talented wife and their girls supporting their Mom pic.twitter.com/Nq16fLr3fQ — Deb Meissner(@dgm2) March 1, 2021

Des moments en famille qui mettent du baume au cœur en cette période difficile.

