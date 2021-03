Le surprenant message de Rafael Nadal à Pierre Richard

On lui connaissait une passion pour le vin, lui qui possède un vignoble à Gruissan, près de Narbonne. Mais l’acteur Pierre Richard est également un grand amateur de tennis. Invité hier sur le plateau de «20h30 le dimanche» sur France 2, il est apparu très ému après avoir reçu un message de Rafael Nadal.

L’interprète du «Grand blond avec une chaussure noire» fait partie des personnalités habituellement présentes à la porte d’Auteuil pour suivre les matchs du tournoi de Roland Garros. Et l’Espagnol Rafael Nadal qui a remporté ce grand chelem à treize reprises, est assurément un joueur que l’acteur suit avec attention.

Face au journaliste Thomas Sotto, Pierre Richard est revenu dimanche sur cet intérêt pour la terre battue. Mais il ne s’attendait pas à ce que «Rafa» lui fasse une dédicace.

«Je voulais juste te dire que je t’embrasse fort et te félicite pour cet hommage ô combien mérité. Je te souhaite le meilleur pour la suite», a déclaré le tennisman dans une vidéo surprise diffusée pendant l’émission.

Pierre Richard s’est déclaré «ému» et «stupéfait» par ce geste. «C'est quand même le plus grand avec Federer... et Djoko, il ne faut pas l'oublier non plus», a-t-il rappelé. A coup sûr, l’acteur se souviendra de ce dimanche.

