L'actrice Gal Gadot annonce sa troisième grossesse

La famille s’agrandit. L’héroïne de « Wonder Woman 1984 » a annoncé sa nouvelle grossesse sur les réseaux sociaux.

Déjà maman de deux petites filles, l’actrice Gal Gadot, révélée dans « Batman vs Superman : Dawn of justice » sorti en 2016, a dévoilé sur son compte Instagram une photographie annonçant l’arrivée d’un heureux événement. L’actrice et mannequin israélienne de 35 ans s'affiche rayonnante entourée de ses fillettes, Maya, bientôt 4 ans et Alma, 9 ans, et de son époux Yaron Versano posant tendrement sa main sur le ventre de sa compagne. Un joli cliché familial accompagné du message « here we go again » (C’est reparti).

Une bonne nouvelle alors que l'actrice joue de malchance avec le film « Wonder Woman 1984 » de Patty Jenkins. Prévue en salle en décembre 2020, la sortie du film consacré à la super-héroïne féminine DC a été reportée par Warner Bros en raison de l'épidémie de Coronavirus. Il n'a toujours pas de date de sortie en France et pourrait se diriger directement vers une sortie en vidéo. Une information qui n'a pas été confirmée pour l'heure par Warner Bros. L'actrice devrait toutefois retrouver la réalisatrice Patty Jenkins pour camper à l'écran la plus célèbre reine d'Egypte dans « Cleopatra ».

