Affaire Richard Berry : Marilou Berry réitère son soutien, en photos, à sa cousine Coline

Marilou Berry a réitéré son soutien à sa cousine Coline Berry, ce dimanche 7 mars sur Instagram en relayant les messages de soutien du collectif «Collages féminicides Paris».

Janvier 2021. Nouveau coup de tonnerre dans le monde du cinéma français : Coline Berry portait plainte contre son père, l'acteur Richard Berry, pour des «faits de viols ou d'agressions sexuelles incestueux» et de «corruption de mineur», laissant les fans de Richard Berry sous le choc. Sa cousine Marilou Berry l'a, elle, toujours soutenue dans son combat, tout comme sa tante, Josiane Balasko, ne manquant jamais une occasion de lui apporter leur soutien.

Cette fois, c'est par le biais d'une story Instagram que Marilou Berry vient en aide à la parole de sa cousine. L'actrice a ainsi partagé les publications du groupe «Collages félminicides Paris», un collectif qui a fait du slogan féministe collé sur les murs de Paris sa spécialité, défendant ardemment les droits des femmes et dénonçant viols et agressions.

Capture d'écran Instagram @marilouberry

Un long message du collectif que Marilou Berry a posté sur son compte, quelques heures avant le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

Capture d'écran Instagram @marilouberry

De quoi donner un peu plus de poids à ce message de soutien «Coline je te crois» collé à plusieurs reprises dans les rues de la capitale fin février. La star de «Je te promets» a également relayé le message du collectif : «Coline Berry peut compter sur le soutien de sa mère mais également celui de de sa cousine Marilou Berry. (...) En dépit de quelques proches de l'acteur qui remettent en cause les propos de Coline Berry, sur les réseaux sociaux, le slogan 'Coline on te croit' a été lancé et repris par de nombreux mouvements féministes mais également par les internautes».

«Le soutien envers Coline est massif. Le silence et la peur sont en train de changer de camp» peut-on lire sur le post Instagram du compte Collages_feminicides_Paris.