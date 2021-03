Interview de Meghan et Harry : le sexe de leur second bébé dévoilé

Au cours de leur interview très attendue, Meghan Markle et son prince, Harry, ont fait de nombreuses révélations. Parmi elles, le sexe de leur second enfant.

Face à Oprah Winfrey, les heureux parents du petit Archie, qui fêtera ses 2 ans le 6 mai prochain, ont dévoilé, très émus, le sexe de leur futur bébé. «Avoir un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, nous trouvons cela formidable, mais avoir un garçon, puis une fille... Maintenant nous avons notre famille et nous sommes quatre», s'est félicité le prince Harry.

Une petite fille devrait donc naître cet été. L'annonce de la grossesse avait été faite par Meghan Markle lors de la Saint Valentin, séance photo romantique à l'appui.

