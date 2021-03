Lady Gaga : son ancien appartement à louer pour 2.000 dollars par mois à New York

Avant de connaître la gloire et de vivre sur la côte Ouest des Etats-Unis, Lady Gaga a habité dans un deux-pièces à New York. Un appartement qu’il est désormais possible de louer.

A l’époque, la diva de la pop s’appelait encore Stephanie Germanotta. Et c’est dans ce petit logement situé dans le quartier du Lower East Side, à Manhattan, et proposé par l’agence Street Easy, qu’elle composait en toute discrétion, loin de se douter du succès planétaire qu’elle allait rencontrer quelques années plus tard. Invitée en 2011 dans l’émission américaine «60 Minutes», Lady Gaga avait révélé que certains titres issus de son premier album «The Fame» - sorti en 2008 - avaient été écrits à cette adresse.

Calling all Little Monsters Our Rental of the Week is a $2K 1BR on the LES in the building where @ladygaga used to live! https://t.co/imXtmZ7ENA pic.twitter.com/JT6KpItXID

— StreetEasy (@streeteasy) March 4, 2021