Mariage, tensions familiales, enfants... ce qu'il faut retenir de l'interview de Meghan et Harry à la télévision américaine

Meghan Markle et le prince Harry se sont livrés à Oprah Winfrey dans une interview-confession ce dimanche 7 mars. Et les révélations se sont montrées à la hauteur de ce que la chaîne américaine CBS avait annoncé.

Alors que la rupture avec Buckingham Palace est désormais actée, Harry et Meghan ont pu se laisser aller à la confidence quant à leurs rapports avec la Couronne que l'on soupçonnait houleux. Les téléspectateurs n'ont pas été déçus.

Des relations familiales inégales

D'abord seule avec Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex est d'abord revenue sur les attaques dont elle a été la cible dans les tabloïds du monde entier quant à sa supposée brouille avec Kate Middleton et le fait qu'elle l'aurait fait pleurer à son mariage : en réalité, ce serait l'inverse qui se serait déroulé pour une histoire de robes de demoiselles d'honneur. Depuis, tout serait rentré dans l'ordre avec sa belle-soeur, «une belle personne» qui se serait excusée.

Harry, lui, a répondu aux questions de la papesse de la télévision américaine quant à ses rapports avec sa famille. «J'ai une très bonne relation avec ma grand-mère. C'est ma colonel en chef», explique-t-il rapidement. Pourtant, il convient que cette année lui a permis de beaucoup parler avec la souveraine, «bien plus que depuis de nombreuses années». Son père, le prince Charles ? «Je me sens vraiment déçu» déplore-t-il. «Il y aura beaucoup de travail» pour reconstruire leur relation malgré l'amour qu'il lui porte toujours. Avec son frère William, les choses semblent bien différentes : «nous avons, lui et moi, connu l'enfer ensemble». Au final, Harry semble avoir beaucoup de compassion pour son frère et son père qui sont «piégés et n'ont pas le droit de s'en aller», assurant que son départ et celui de son épouse n'a pas été une surprise pour la reine qui a été informée bien avant leur annonce officielle.

Un mariage en secret

Autre révélation : le duc et la duchesse se sont mariés en secret avant leurs noces officielles du 19 mai 2018. «Personne ne le sait», explique Meghan à Oprah Winfrey mais en réalité leur union a été scellée par l'archevêque de Canterbury trois jours avant de la cérémonie officielle : «Tout ce spectacle est réservé au plus grand monde, mais nous voulons un moment qui n'appartienne qu'à nous», se souvient-elle avoir dit à l'homme d'Eglise.

Archie et sa couleur de peau

Encore enceinte d'Archie, Meghan apprenait que son fils ne serait pas protégé par l'institution royale parce qu'il ne posséderait pas de titre princier, et cela sans explication. «Ils disaient qu'ils ne voulaient pas qu'il devienne un prince (...) cela a été très dur», explique Meghan à la journaliste indiquant que le titre de prince va de pair avec la protection de la famille royale. La couleur de peau d'Archie était-elle en cause ? Pour Meghan , il n'y a pas vraiment de doute. «L'idée que notre fils ne soit pas protégé et l'idée qu'il soit le premier membre de couleur de cette famille et qu'il n'ait pas les mêmes droits que les autres petits-enfants» a été l'objet d'une conversation privée entre Harry et sa famille. Une fois assis à côté de son épouse face à Oprah Winfrey, Harry, lui, n'a pas voulu apporter de précisions arguant que cette conversation fut privée et qu'elle ait pu le laisser «choqué».

L’extrait qui fait très mal : quand des membres de la famille royale s’interrogent sur la couleur de peau (“how dark is skin might be?”) du fils de Meghan et Harry pic.twitter.com/JHgFp7mfRl #MeghanMarkle #MeghanandHarryonOprah — Thomas Donzel (@thomasdonzel) March 8, 2021

Les finances du couple en question

Harry et Meghan reçoivent-ils encore un soutien financier de la part de la Couronne depuis leur départ aux Etats-Unis ? Harry assure que depuis le début de l'année 2020, Meghan et lui sont indépendants financièrement, et ce, grâce à l'argent qu'il a hérité de Diana puis des contrats signés avec Spotify et Netflix.

une petite soeur pour Archie

La petite soeur d'Harry et Meghan devrait naître cet été, a annoncé le couple. Pour Meghan, cette petite fille vient compléter la famille : «nous avons notre famille et nous sommes désormais quatre», a-t-elle expliqué, venant clore le débat sur le nombre d'enfants souhaité par le couple. Les bookmakers peuvent commencer à affiner leurs paris.