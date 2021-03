Meghan et Harry : Kate Middleton violemment critiquée sur les réseaux

Katebashing sur les réseaux. Diffusée hier soir sur CBS, l’interview de Meghan et Harry accordée à Oprah Winfray fait réagir. Et personne n’est épargné. Sur Twitter, les internautes s’en prennent violemment à Kate Middleton.

Alors que le couple a évoqué sa vie au sein de la famille royale, dévoilant nombre de révélations entre solitude, racisme, pensée suicidaire, etc. Meghan Markle est également revenue sur sa relation avec sa belle-sœur, Kate Middleton. Plus précisément un épisode largement relayé par les médias britanniques qui insinuaient que Meghan Markle avait fait pleurer Kate Middleton. La Duchesse de Sussex a mis les points sur les «i» révélant que la situation inverse s’était produite.

Bien que l’actrice n’ait pas eu de mots particulièrement durs à l’égard de sa belle-sœur expliquant par ailleurs «c’est une belle personne», Kate Middleton fait l’objet d’un véritable «Katebashing» depuis ce matin. «Garce», «sorcière», «vicieuse», «jalouse», les noms d'oiseaux et les qualificatifs peu élogieux fusent.

Kate vs Meghan Je la vois comme ça #KateMiddleton cette jalouse, vicieuse et manipulatrice pic.twitter.com/WSNlmJYyZQ

D'autres évoquent une femme «manipulatrice», «calculatrice» ayant tout fait pour épouser le prince William menant à bien un projet orchestré de longue date, n'hésitant pas non plus à la taxer de racisme. Des internautes qui prennent la défense de Meghan, qualifiée à tort selon eux «d'arriviste».

Meghan arriviste ? Alors que Kate a poursuivit William elle a choisi sa fac dans le but de le rencontrer et de l’épouser elle a tout fait pour l’épouser et c’est meghan l’arriviste

Rapide ou non. Ca fait 3 ans que je suis cette famille et 10 que je m'y intéresse de loin. Kate est une sale sorcière qui a tout fait pour se marier avec William et elle a tout fait pour qu'Harry reste célibataire le plus longtemps possible.

— Arizona (@celine19972) March 8, 2021