«This is us» : Mandy Moore, tout juste maman, apprend la mort de l'un de ses meilleurs amis dans un accident de surf

Mandy Moore vit les montagnes russes émotionnelles : quelques jours après avoir donné naissance à son premier enfant, la star de «This is us» a informé ses fans de la mort de l'un de ses meilleurs amis.

Du bonheur fou à la tristesse la plus abyssale. En devenant maman pour la première fois, Mandy Moore avait partagé son immense gratitude d'avoir donné naissance au petit August le 23 février dernier. Ce dimanche 7 mars, le compte Instagram de la star de «This is us» a abandonné les photos de nourrissons pour prendre une tournure des plus dramatiques, avec l'annonce du décès de l'un de ses meilleurs amis.

«Oh mon dieu. C'est tellement dur d'avoir à écrire ces mots. Hier, notre cher ami Gerry G est décédé subitement lors d'un accident de surf et cela semble juste irréel», peut-on lire sur son post Instagram accompagné de nombreuses photos avec son ami. L'homme serait rentré en collision avec un autre surfeur en Californie ce 6 mars.

«Gerry avait une présence et une personnalité hors du commun... Et si vous étiez suffisamment chanceux pour faire partie de son cercle et si vous étiez son ami, sa loyauté et son amour ne connaissait pas de limites». La jeune maman se souvient ensuite de jolis moments passés avec lui à «danser, rire et lui parler de l'histoire d'amour» née avec le chanteur Taylor Goldsmith qui est aujourd'hui son mari. L'interprète de Rebecca Pearson dans la série à succès confie n'avoir même jamais connu «quelqu'un qui prenait autant de plaisir que Gerry à aider les autres».

Sous les photos où la comédienne apparaît tout sourire avec un homme à la nonchalance assumée et au sourire non forcé, elle raconte une anecdote touchante sur celui qui se serait montré très présent lors de la naissance d'August : «il y a quelques semaines, nous étions encore au téléphone à parler de l'arrivée d'August et il me disait qu'il voulait ouvrir une école de natation pour les enfants. Il était excité à l'idée de lui enseigner la nage».

«La vie est sans pitié (...) Aujourd'hui, nous allons mettre du Grateful Dead et te célébrer, mon ami. Je t'aime et tu me manques, pour toujours GG», conclue la star.