Britney Spears : son nouveau compagnon affirme être prêt à avoir un enfant avec elle

En couple avec Britney Spears depuis plus de quatre ans, Sam Asghari affirme être prêt à fonder une famille avec la chanteuse dans une interview accordée au site américain Forbes.

Acteur et influenceur fitness de 27 ans, Sam Asghari souhaite voir son couple avec Britney Spears évoluer, tout comme sa carrière. «Mes priorités dans la vie sont de rester humble et de garder à l’esprit d’où je viens, et où je vais. Je veux passer à la vitesse supérieure dans ma carrière en ce qui concerne la comédie. Je veux passer à la vitesse supérieure dans mon couple également. Cela ne me dérangerait pas de devenir un père. Je veux être un papa jeune», explique-t-il à Forbes.

Sam Asghari est également revenu sur sa rencontre avec la popstar sur le tournage du clip Slumber Party en 2016. Une vidéo à laquelle il a failli ne pas participer. «Je voulais faire de la télévision, je voulais faire des films. Ma stratégie était plutôt de prendre mes distances avec les clips musicaux. Je ne voulais pas être catalogué comme un acteur de clip, mais un ami à moi travaillait sur ce projet et ils ont parlé de moi à l’équipe qui cherchait le premier rôle pour Slumber Party», détaille-t-il.

Sam Asghari raconte ensuite que c’est sa petite-amie de l’époque qui a choisi personnellement la photo envoyée pour le casting. «Je ne savais pas ce qu’on allait tourner. Le projet était secret. Donc je me suis rendu sur le tournage devant l’insistance de mon ami, et tout est parti de là», se souvient-il.

Pour rappel, Britney Spears est déjà maman de deux garçons, Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, nés de son union avec Kevin Federline.