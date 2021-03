Meghan Markle : cet objet qu'elle garde précieusement depuis 2015 pour sa future fille

Bien avant qu'elle ne devienne maman, Meghan Markle avait déjà pensé à un cadeau tout particulier à offrir à sa fille, si elle devait en avoir une un jour.

Alors que Meghan et Harry ont révélé le sexe de leur second enfant à naître cet été - une fille - pendant l'interview donnée à Oprah Winfrey, une interview de septembre 2015 à Hello ! Magazine a récemment refait surface.

Meghan Markle y explique aimer profondément un modèle de montre de la marque de luxe Cartier. Un objet qu'elle est partie s'offrir immédiatement après avoir appris que la série «Suits» aurait une troisième saison (Meghan Markle faisait partie du casting). «J'ai totalement fait des folies et j'ai acheté la version bicolore», a-t-elle indiqué durant l'entretien.

Après s'être offert ce coûteux objet, elle a décidé de faire graver au dos «To M.M. From M.M.» («A M.M., de M.M.»). Le but ? «J'ai choisi de l'offrir un jour à ma fille» ajoutant que «ce qui rend certaines pièces spéciales, c'est la connection que vous avez avec elles».

Un indice pour les bookmakers ?

Les bookmakers peuvent se frotter les mains. Si le prénom de Diana, la défunte princesse et mère de Harry, est l'un des prénoms favoris des parieurs, on peut imaginer que Meghan Markle pourrait choisir pour sa fille un prénom qui collerait au mieux avec ses propres initiales M.M.. Une théorie sans doute farfelue mais qui ne passera pas inaperçue chez les amateurs de carnets roses.