Michelle et Barack Obama sont vaccinés contre le Covid-19 et le font savoir sur Instagram avec classe

Michelle et Barack Obama se sont fait vacciner contre le Covid-19. L'occasion de poster ce moment sur les réseaux sociaux afin de convaincre le plus grand nombre de faire de même.

«Si vous pouvez recevoir le vaccin contre le Covid-19, j'espère que vous le ferez. Barack et moi sommes heureux d'avoir pu le faire. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux contre ce virus, de veiller les uns sur les autres et pouvoir revenir vers toutes ces choses qui nous manquent. Se faire vacciner sauvera des vies - et cette vie pourrait être la vôtre.», peut-on lire sur le post de Michelle Obama, avant que son mari, Barack Obama ne poste sensiblement le même message, accompagné d'une vidéo de sensibilisation à la vaccination dans laquelle il apparaît aux côtés d'autres anciens présidents des Etats-Unis comme George W. Bush Jr, Bill Clinton et même Jimmy Carter, 97 ans, accompagnés de leurs épouses. sa femme.

Le style avant tout

Le couple a opté pour des tenues simples : Barack Obama apparaît en polo noir basique, concentré sur la seringue, quand Michelle, elle, s'est laissée les cheveux au naturel pour l'occasion. Ce qui n'a pas échappé aux commentateurs américains : «Michelle reste toujours glamour, même quand elle reçoit un vaccin contre le Covid-19 ! », peut-on lire sur le site de US Weekly.

La journaliste de noter que l'ex-première dame apparaît sur la photo avec un joli masque et ses cheveux au naturel, attachés uniquement par un bandeau et toutes boucles apparentes. Une seconde avant l'injection du vaccin, on peut surtout voir l'ancienne first lady fixer l'objectif, déterminée. De quoi réunir, en seulement quelques heures, plus de 2,5 millions de «likes».