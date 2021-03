Selena Gomez : Cardi B lui demande de ne pas prendre sa retraite

Cardi B a apporté son soutien à Selena Gomez sur les réseaux sociaux, après l'annonce par la chanteuse de l'arrêt de sa carrière musicale dans une interview au magazine Vogue.

L’interprète de Bodak Yellow évoque même, à demi-mot, la possibilité de travailler avec Selena Gomez si jamais cette dernière avait besoin de nouvelles idées pour la suite de sa carrière.

I don’t think Selena should retire .She makes good music & her fans love her .I think she needs one more Era. A edgy one that no one ever seen her as .I would love to give her some ideas

— iamcardib (@iamcardib) March 11, 2021