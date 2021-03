Simon Baker, tout juste divorcé, en couple avec une femme plus jeune que lui ?

Fraichement divorcé, Simon Baker, star de la série The Mentalist, a été vu en compagnie d'une femme beaucoup plus jeune que lui. Un nouvel amour en vue ?

Loin d'être dévasté par sa récente rupture avec l'actrice australienne Rebecca Rigg, l'acteur devenu icône mondiale avec «The Mentalist» semble avoir retrouvé le sourire. A en croire le magazine People, il aurait été vu en Australie en compagnie de Laura May Gibbs, une créatrice de vêtements âgée de 36 ans et fan de yoga, très active sur Instagram auprès de ses 10 000 abonnés. Le magazine a publié des photos sur lesquelles ont peut voir la jeune femme jouer notamment dans les vagues avec l'acteur de 51 ans, laissant peu de place à une quelconque «distanciation sociale».

Simon Baker Spotted at the Beach with Australian Designer Laura May Gibbs Following Split from Wife​ https://t.co/LvhLiLOI3x — People (@people) March 11, 2021

Après 29 ans de mariage, et trois enfants âgés de 27, 22 et 19 ans, Simon Baker et l'actrice Rebecca Rigg, qui s'étaient rencontrés sur le tournage du feuilleton, faisaient office d'exception dans le milieu, jusqu'à ce qu'ils annoncent leur divorce début 2021. «Nous restons des amis intimes et nos trois enfants seront toujours le centre d'intérêt le plus important de notre vie», avaient-ils fait savoir au magazine People.

Pour l'instant, le supposé nouveau couple se refuse à tout commentaire. Une chose est certaine : le nombre d'abonnés de Laura May Gibbs comme l'intérêt pour sa marque Nagnata, risquent de monter en flèche.