Sarah Harding, du girls band Girls aloud, révèle qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre

Atteinte d’un cancer du sein, qui s’est propagé à sa colonne vertébrale, la chanteuse Sarah Harding, ex-membre du groupe Girls Aloud, a annoncé qu’elle n’avait plus que quelques mois à vivre.

L’artiste britannique de 39 ans s’est confiée sur son état de santé dans son livre «Hear Me Out», dont le Times a partagé des extraits.

«En décembre, mon médecin m'a dit que le prochain Noël serait probablement mon dernier. Je ne veux pas de pronostic exact. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait ça», a-t-elle notamment écrit.

«profiter de chaque seconde de ma vie»

«J'en suis maintenant à un stade où je ne sais pas combien de mois il me reste», a ajouté Sarah Harding, qui souhaite profiter de chaque instant et passer du temps avec ses amis et sa famille.

«J'essaie de vivre et de profiter de chaque seconde de ma vie, aussi longue soit-elle. Je prends un verre de vin ou deux, car cela m'aide à me détendre. (...) Je suis sûr que certaines personnes pourraient penser que ce n'est pas une bonne idée, mais je veux essayer de m'amuser.»

une grande fête pour dire au revoir

La trentenaire en a également profité pour sensibiliser ses fans au dépistage des cancers, rappelant que dès le moindre symptôme, il faut aller consulter un spécialiste sans tarder, et ce, même en pleine pandémie de Covid-19.

Au départ, la chanteuse pensait «que c'était juste un kyste». Puis, la «douleur empirait», à tel point qu'elle ne pouvait pas dormir dans un lit.

Malgré tout, elle a repoussé ses soins, estimant que, compte tenu de la situation sanitaire, c'était la meilleure chose à faire. Mais en réalité, «c'était presque comme si j'avais utilisé cela comme une excuse pour refuser de voir que quelque chose n’allait pas», a-t-elle reconnu.

La star, qui a été placée dans le coma pendant plusieurs semaines après une septicémie, veut «partir sereinement» et «dire merci et au revoir», comme il se doit. Pour ce faire, elle compte organiser prochainement «une grande fête».