Princesse Diana : George, Charlotte et Louis envoient un message touchant à leur «mamie»

George, Charlotte et Louis rendent hommage à leur grand-mère Diana. Alors qu’en Grande-Bretagne, la fête des mères s'est tenue hier, dimanche 14 mars, Kate et William ont partagé sur leur compte officiel du Duc et de la Duchesse de Cambridge les touchants messages de leurs enfants à leur «granny» Diana.

Trois dessins et deux petits mots attendrissants signés Georges, Charlotte et Louis, qui tous les ans, à cette date, pensent à leur grand-mère comme l’explique le couple : «Chaque année, le jour de la fête des mères, George, Charlotte et Louis font des cartes en souvenir de leur grand-mère, Diana, pour William».

Des messages plein d’amour

L’aîné et la cadette de Kate et William ont donc pris la plume pour envoyer toutes leurs pensées à leur «Chère mamie», disparue il y a 24 ans. Louis, 7 ans, a ainsi souhaité une «Joyeuse joyeuse fête des mères» à Diana. Avant d’ajouter : «Je t’aime beaucoup et je pense souvent à toi. Je t’envoie plein d’amour». Un message accompagné d’un dessin mettant en scène un jardin sous le soleil. De son côté, Charlotte, 5 ans, signe un mot tout aussi attendrissant : «Je pense à toi en cette journée de fête des mères. Je t’aime très très fort. Tu manques à Papa. Beaucoup d’amour», a écrit la fillette sous un large cœur rouge. Un symbole également repris par Louis, le benjamin de la famille qui fêtera ses 3 ans fin avril.

En partageant ce moment intime, Kate et William ont par ailleurs souhaité soutenir tous ceux qui sont séparés de leurs proches en cette période de crise sanitaire, espérant des jours meilleurs, comme le couple l’explique en parallèle de cette publication : «Cette année, la fête des mères sera encore une fois différente. Beaucoup d'entre nous seront séparés de nos proches, mais nous attendons avec impatience un moment dans un avenir pas trop lointain où nous pourrons à nouveau étreindre notre mère. Mais pour ceux qui vivent un deuil, aujourd'hui peut être particulièrement difficile. Quelle que soit votre situation, nous pensons à vous en cette fête des mères».

L’occasion également de donner l’image d’une famille soudée alors que l’interview donnée par Meghan Markle et le prince Harry a semé le trouble ces derniers jours.