Harry Potter : Rupert Grint raconte son calvaire sur les plateaux de tournage

La saga Harry Potter a fait de lui une star. Mais Rupert Grint ne garde pas que de bons souvenirs des plateaux de tournage où il a passé la quasi-totalité de son adolescence.

Invité de l’excellent podcast de Dax Shepard (Scrubs), Armchair Expert, le 8 mars dernier, Rupert Grint s’est confié sur les difficultés rencontrées pendant près de dix ans à incarner le meilleur ami de Harry Potter, l’apprenti sorcier Ron, dans la célèbre saga cinématographique. Âgé de 11 ans au moment de tourner le premier film, le comédien – qui est récemment devenu papa – témoigne des moments gênants vécus entre sa célébrité soudaine et le rythme des tournages. Tout cela alors qu’il traversait la période compliquée de l’adolescence.

«Il y avait plusieurs instants embarrassants, c'est certain. Mes cheveux dans le quatrième film (Harry Potter et la coupe de feu, ndlr), c'est l'un de mes plus grands regrets. Ils étaient jusqu'aux épaules. Je pense que tout le monde a eu cette phase et a eu les cheveux longs (...) Ils ont aimé ! Ça faisait sorcier. On a traversé la puberté face caméra. On peut tout voir. C'est un peu dérangeant», explique-t-il.

10 années de tournage ininterrompues

Pourquoi faire autant d’histoire pour une simple coupe de cheveux ? Selon Rupert Grint, cela témoignait de la lassitude ressentie par les jeunes comédiens qui ont passé près de dix ans de leur vie, et la quasi-totalité de leur adolescence, à enchaîner les tournages à une période de leur existence où l’envie et le besoin de réaliser de nouvelles expériences est particulièrement forte.

«C'était une période où j'avais l'impression de suffoquer, parce que ce fut difficile, parce que c'était chaque jour pendant dix années, à la fin. Ça ne se terminait jamais. Chaque année, nous y retournions. Et c'était un peu Un jour sans fin parce que c'était les mêmes plateaux de tournage. Parfois, je me disais que je voulais faire autre chose, voir autre chose», admet-il.

Évidemment, Rupert Grint sait à quel point la saga Harry Potter lui a permis de propulser sa carrière. Une «super expérience» dont il retient également des bons côtés. «Il y avait cette atmosphère de famille, très accueillante. C'était toujours la même équipe et nous avons grandi avec eux, donc c'était génial de faire ça», conclu-t-il.