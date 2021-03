La demi-sœur de Meghan Markle prédit un divorce entre Harry et son épouse

Elles ne se sont pas vues depuis près de 20 ans, mais Samantha Markle, demi-sœur de Meghan, ne voit pas le mariage de Harry et Meghan durer. C’est ce qu’elle a révélé dans un interview.

Selon elle, le couple pourrait ne pas résister, à moins qu’il « ne soit accompagné et conseillé » et qu’il « travaille à être honnête et s’excuse auprès de tous ceux qu’ils ont blessés». Des propos dévoilés en exclusivité par TMZ, qui a interrogé Samantha Markle et recueillis son avis après l’interview choc accordée par l’ex-actrice et son époux Harry, à Oprah Winfrey.

Et Samantha Markle n’a pas manqué d’attaquer à nouveau sa sœur qu’elle accuse de « malhonnêteté », et à qui elle a d’ailleurs consacré un ouvrage peu élogieux « The Diary of Princess Pushy's Sister: A Memoir, Part One » (Le journal de la sœur de la princesse arrogante), sorti en février dernier aux Etats-Unis.

« Harry doit s’interroger »

La quinquagénaire a même lancé des spéculations autour du duc de Sussex. « Peut-être qu’il s’interroge, il doit le faire s’il est normalement constitué. Il n’a pas douze ans, il a servi dans l’armée, il doit se dire "oh mon dieu tout ce que tu m’as dit était un tissu de mensonges" ». Et de poursuivre « Quel homme serait heureux et à l’aise avec cette idée », accusant Meghan d’avoir causé de nombreux torts aussi bien à la famille royale qu’à sa propre famille.

Interrogée sur les relations entre Meghan et son père et la possibilité de restaurer les liens qui les unissent, la quinquagénaire estime par ailleurs que sa demi-sœur « devrait faire des excuses publiques », considérant qu’elle « a fait beaucoup de dégâts », et accusant à nouveau Meghan Markle de « manipulation ». « J’ai vraiment l’impression que tout ça a été orchestré. Elle doit réparer. Elle a porté préjudice à un homme qui lui a offert une formidable vie. Elle doit faire le premier pas. Elle l’a vraiment blessé », conclut cette dernière.

Habituée aux critiques et attaques de sa demi-soeur, Meghan Markle ne devrait pas faire trop de cas de ces spéculations, alors même que la maman d’Archie a rappelé lors de son interview explosive, ne pas être en contact avec sa sœur depuis des années. Une sœur avec qui elle n'a pas grandi.