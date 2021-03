Michelle Obama s'est exprimée sur l'interview de Meghan Markle et les accusations de racisme au sein de la famille royale britannique

Dans une interview accordée à l’émission TODAY sur la chaîne américaine NBC, Michelle Obama s’est exprimée pour la première fois sur les révélations de Meghan Markle à propos de la famille royale britannique. Et les accusations de racisme de l’ancienne star de la série «Suits».

Michelle Obama a reconnu ne pas avoir été «totalement surprise» d’entendre Meghan Markle affirmer que certains membres de la famille royale avaient exprimé leurs craintes à Harry à propos de la couleur de peau de leur fils, Archie. «Comme je l’ai déjà dit auparavant, la concept de race n’est pas nouveau dans ce monde pour les personnes de couleur, donc ce n’était pas totalement une surprise d’entendre ses sentiments vis-à-vis de cela», souligne notamment Michelle Obama sur NBC.

L’épouse de l’ancien président américain espère toutefois que ces révélations puissent permettre à la famille royale d’aller de l’avant, et que la situation entre le couple et Buckingham Palace s’améliore à l’avenir.

«Ce que j’espère, et ce à quoi je pense face à cette situation, est qu’il s’agit avant tout d’une famille. Je prie pour qu’il y ait de la place pour le pardon et le réconfort pour eux afin que tout cela serve de leçon pour nous tous», poursuit Michelle Obama. «J’ai l’espoir que, à travers cette expérience, l’importance de la famille l’emporte. Et je prie pour qu’il y ait du pardon, et de la clarté, et de l’amour, et que la situation finisse par s’arranger à l’avenir. Car il n’y a rien de plus important que la famille», conclut-elle.

Michelle Obama n’a jamais caché sa proximité avec Meghan Markle qu’elle avait qualifié comme étant son «amie» dans un post publié sur Instagram en 2019.