Gérard Depardieu : son ex, Caroline Barclay, évoque les accusations de viols visant l'acteur (VIDEO)

Invité de l’émission «L’instant de Luxe» sur la chaîne Non Stop People, Caroline Barclay s’est exprimée à propos des accusations de viols et d’agressions sexuelles envers Gérard Depardieu avec lequel elle affirme avoir été en couple.

Selon Caroline Barclay, elle a eu un flirt avec Gérard Depardieu suite à sa séparation avec Eddie Barclay. L’acteur était «très attachant, très érudit», même si elle avoue avoir eu un peu peur de lui en raison de sa consommation d’alcool excessive.

«J'ai eu une histoire avec lui, j'ai vécu un an chez lui juste après ma séparation avec Eddie Barclay. J'avoue qu'il me faisait un peu peur dans un sens, vous savez, Gérard, excessif, volubile, il buvait beaucoup à l’époque. (…) C’est vrai que j’étais jeune, mais quand même, il m'a fait un peu peur, alors j'ai arrêté», explique-t-elle avant de préciser que, quelques semaines plus tard, elle vivait une autre idylle, cette fois avec le meilleur ami de Gérard Depardieu qui vivait chez le comédien.

Caroline Barclay explique que Gérard Depardieu est un homme très sensible et pudique, mais avec toutefois un goût pour la provocation. «Gérard, quand il me voit arriver, il va hurler de loin (…), me mettre une main aux fesses. Mais, c’est Gérard quoi ! (…) Après, je ne l’imagine pas déraper», continue-t-elle. Quand Jordan De Luxe lui explique que, quand elle parle d’une main aux fesses, cela est susceptible de choquer les gens justement, Caroline Barclay répond de manière ironique : «Ah oui, c’est vrai, de nos jours».

«Je ne peux pas imaginer une seconde qu'il puisse violer quelqu’un ! Je ne suis pas juge, je n’ai pas les détails de cette histoire. Le connaissant vraiment très bien, je ne l'imagine pas forcer quelqu'un à avoir une relation», clame-t-elle.

Selon Caroline Barclay, elle affirme rester méfiante face à ces plaintes visant des personnalités, laissant comprendre que certaines peuvent être motivées par l’argent. «Je pense que quand ça touche des personnalités connues, comme Gérard qui est assez fortuné, je serais méfiante», dit-elle.