Natalie Portman : son message touchant à Benjamin Millepied sur Instagram

Actuellement sur le tournage de «Thor 4» en Australie, l’actrice s’est offert une escapade en couple et en a profité pour déclarer sa flamme à son époux Benjamin Millepied sur Instagram.

En couple avec le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied depuis 2010, la star de «Black Swan» file le parfait amour. L’actrice a profité du tournage de « Thor 4 : Love and Thunder », qui se déroule actuellement à Sydney, pour filer avec le père de ses deux enfants à quelques kilomètres à l'ouest de la ville à la découverte des Blue Mountains. Une escapade dont elle a partagé quelques photos sur son compte Instagram. Si elle dévoile les paysages sauvages et sublimes de ce parc national, l’actrice pose également, au naturel et tout sourire, avec son époux. Une photo « de vacances » qu’elle a accompagné d’un message qui en dit long sur leur bonheur : « La meilleure personne avec qui visiter les Blue Mountains ».

Une pause à deux avant que l'actrice ne retrouve les caméras dans le rôle de Jane Foster dans le nouveau volet de Thor, réalisé par Taika Waititi. Un rôle qui a fait parler ces derniers jours. Alors que de son propre aveu, Natalie Portman a expliqué aux médias avoir suivi un entraînement rigoureux pour le rôle, plusieurs clichés sur lesquels l'actrice affiche des biceps musclés, ont fait réagir les internautes, s'interrogeant sur sa transformation physique.

Une transformation qui ne saute pas aux yeux sur la photo dévoilée récemment par la star, qui concilie à merveille vie professionnelle et vie privée.