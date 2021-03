Angelina Jolie : ses enfants pourraient témoigner contre Brad Pitt

Selon le site américain US Weekly, Angelina Jolie aurait fourni de nouveaux documents à la justice accusant Brad Pitt de violences conjugales.

Cinq ans après leur séparation, Angelina Jolie et Brad Pitt sont toujours au cœur d’une bataille judiciaire concernant leur divorce, qui n’a toujours pas été prononcé. Le 12 mars dernier, la comédienne aurait déposé un nouveau dossier à propos de présumées violences domestiques impliquant son ex-mari. Elle affirme être en mesure de fournir des «preuves» de ces accusations, et que leurs enfants Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans, pourraient être entendus en tant que témoins au cours du procès.

«Au cours de ces quatre dernières années, un certain nombre de déclarations d'Angelina ont été examinées et considérées comme non-étayées. Les enfants ont déjà été utilisés par Angelina pour blesser Brad, et c'est une fois de plus ce même type de comportement. Cette fuite de documents par son quatrième ou cinquième groupe d'avocats a été faite pour blesser Brad», croit savoir une source citée par US Weekly.

Empêtrés dans un divorce compliqué, il avait été rapporté qu’Angelina Jolie et Brad Pitt souhaitaient trouver une solution «amicale» concernant la garde des enfants en juin 2019. En septembre dernier, une source avait révélé que Brad Pitt cherchait à obtenir la garde partagée des enfants. L’acteur avait réussi à passer du temps avec eux à Noël, à un moment où la famille avait prévu de se réunir. «Mais leurs egos ont une nouvelle fois fait dérailler les plans», a révélé une source.

«Brad et Angelina sont tous deux responsables de ces complications interminables», continuait cette source.