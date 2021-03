Ronaldinho en danger : des proches inquiets pour sa santé

Le 20 février dernier, l’ancienne star du football Ronaldinho perdait sa maman, décédée des suites de complications liées au coronavirus. Depuis sa mort, le footballeur reste inconsolable et son entourage se fait beaucoup de souci pour l’ancien joueur.

Après avoir vécu une carrière de sportif qui peut être envier par plus d’un, la fin a pourtant été tumultueuse pour Ronaldinho. La retraite n’a pas été toute rose pour ce dernier qui s’était retrouvé presque ruiné avant de passer par la case prison au Paraguay en avril 2020. Il avait été accusé d’usage de faux document, un passeport plus précisément, pour tenter d’entrer sur le territoire. Mais le footballeur avait réussi à se sortir de cette mauvaise passe en versant une caution de 1,47 millions d’euros.

Et si on pensait que l’ancien joueur du PSG et du Barça commençait à aller mieux, le destin en a décidé autrement. Avec le décès à l’âge de 71 ans de sa maman Miguelina de Assis, depuis février dernier le brésilien est à nouveau fragilisé. Il traverse une période difficile et ses problèmes d’addiction à l’alcool semblent être revenus. Au point que ses amis se font énormément de souci pour sa santé.

« Ronaldinho commence à boire de la vodka, du whisky, du gin le matin et ne cesse de boire que le lendemain matin. Nous avons remarqué que c’est devenu plus fréquent depuis la mort de sa mère » indique l’un de ses proches au journal brésilien Extra, dont les propos ont été relayés par AS.

De plus, Ronaldihno qui fêtera ses 41 ans ce dimanche 21 mars, ne respecterait pas correctement les mesures de sécurité sanitaire. D’après son entourage, l’ancienne star des terrains de foot mènerait une vie de fêtard : « il fait des barbecues, il danse, il va toujours très loin. Il vit dans une forteresse avec tout ce dont il a besoin ».

Et parmi son entourage, certains profiteraient de la gentillesse de Ronaldihno. « Il a un cœur immense et essaie d’être généreux avec ses amis, mais ils ne sont pas tous de vrais amis et je peux voir les dégâts qui lui sont infligés » a expliqué un proche.