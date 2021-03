Sharon Stone raconte le jour où un producteur lui a demandé de coucher avec son partenaire à l'écran

Dans ses mémoires «The Beauty of living twice», Sharon Stone, 63 ans, fait des révélations explosives à propos de situations abusives dont elle a été victime durant ses 40 ans de carrière à Hollywood.

La star de la série Ratched expose notamment les détails de certaines agressions sexuelles qu’elle a subies dans ce livre qui sera publié le 30 mars prochain, comme le révèle un extrait publié par le site américain du New York Post. Si elle ne manque pas d'y rendre hommage à plusieurs responsables avec lesquels elle a travaillé dans sa carrière, ainsi que son co-partenaire à l’écran dans le film Basic Instinct, Michael Douglas, Sharon Stone livre un témoignage glaçant à propos d’un producteur – dont elle ne cite pas le nom – qui lui aurait demandé d’avoir une relation sexuelle avec l’acteur principal d'un film dans lequel elle devait tourner, afin d’améliorer «leur entente à l’écran».

Selon Sharon Stone, le producteur lui a expliqué que cela permettrait ainsi au comédien en question – dont elle tait également le nom – d’améliorer sa performance devant la caméra. « Il faisait les cent pas dans son bureau, en tenant dans sa main un paquet de bonbons au lait qui tombaient du sachet qu’il tenait sous son bras, tout en m’expliquant pourquoi je devais bai***r avec mon partenaire afin que cela se ressente à l’écran », explique-t-elle.

Si elle disposait dans son contrat d’une clause exigeant son accord pour le choix des acteurs avec lesquels elle travaillait, Sharon Stone révèle que beaucoup de producteurs ne respectaient pas cet engagement pour prendre le comédien qu’ils souhaitaient. «Pour mon plus grand regret, parfois», poursuit-elle. Et c’est effectivement ce qui est arrivé avec ce comédien qui, selon Sharon Stone, «n’était pas capable d’aller au bout d’une scène pendant les répétitions».

«Maintenant, vous pensez que si je bai*** avec lui, il va devenir un bon acteur ? Personne n’est assez bon au lit pour ça. J’ai pensé qu’il aurait pu simplement embaucher un comédien avec du talent, une personne capable de jouer une scène et de se souvenir de ses dialogues. J’ai aussi pensé qu’ils pouvaient le bai***r eux-mêmes et me laisser en dehors de ça. Mon métier était de jouer la comédie, et c’est ce que je leur ai dit», précise l’actrice.

Sharon Stone termine son récit en révélant que le comédien avait bien essayé de la séduire les semaines suivantes. Sans résultat, évidemment. A propos des révélations explosives contenues dans ses mémoires, Sharon Stone a un message à faire passer à ceux qui n’hésiteront pas à la critiquer : «Vous ne me ferez pas culpabiliser !».