Chirurgie esthétique : Lassée des critiques sur son visage, Khloe Kardashian répond à ses détracteurs

Khloe Kardashian ne veut plus se taire. Lassée des critiques sur son apparence physique, la star de téléréalité a posté un long message sur Instagram dans lequel elle pointe du doigt les conséquences de ces attaques répétées.

Sur TikTok, un utilisateur du nom de Mackin Casey avait posté une vidéo dans laquelle il dénonçait un article du tabloïd Daily Mail, titré «Khloe Kardashian est une nouvelle fois méconnaissable».

«Daily Mail, votre nouveau titre devrait être 'Nous détestons les Kardashian' car c'est quoi ce délire ? Vous montrez une photo d'elle qui date d'il y a dix ans. Vous mettez une photo d'elle en 2021 et vous la comparez à une photo qui date de 2007 [...] La chirurgie esthétique ? Les Kardashian et toutes les célébrités d'Hollywood y ont recours», a déclaré cet utilisateur de TikTok.

La réponse de Khloe

Blessée par les critiques, la star de 36 ans a répondu : «Je demande juste aux gens de réaliser ce que des articles comme ça font à l'âme et à la conscience des personnes visées. Je suis reconnaissante et j'apprécie les personnes qui s'expriment contre le harcèlement et contre les gens qui écrivent des choses juste pour faire du clic», a-t-elle écrit dans les commentaires de la vidéo.