Laeticia Hallyday déclare son amour à Jalil Lespert : «Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers»

Il y a deux jours, Laeticia Hallyday fêtait ses 46 ans. L'occasion pour son compagnon Jalil Lespert de lui organiser un bel anniversaire, et pour elle de lui déclarer son amour.

«Je pourrais passer le reste de ma vie perdue dans l'immensité de notre amour», a-t-elle écrit sur Instagram. «La façon dont tu m'aimes est une expérience transcendantale. Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers.»

Des mots doux qui viennent répondre au post de Jalil Lespert, montrant des photos de lui et de Laeticia à Los Angeles. «Bon anniversaire my love, tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde», a-t-il noté en légende.

Laeticia Hallyday a officialisé sa relation avec Jalil Lespert en octobre 2020. Depuis, elle file le parfait amour avec le cinéaste, connu entre autres pour avoir réalisé le biopic Yves Saint-Laurent.

Villa à Los Angeles

Selon Closer, les deux tourtereaux seraient sur le point d'emménager ensemble. Ils auraient repéré une villa à Los Angeles assez grande pour pouvoir accueillir leurs enfants respectifs. Jalil Lespert est en effet le père de Kahina, 10 ans, née de sa relation avec l'ex-Miss France Sonia Rolland. Il a également eu deux enfants avec l'actrice Bérangère Allaux : Gena, 17 ans, et Aliosha, 13 ans.

Quant à Laeticia Hallyday, elle est la mère de Joy, 12 ans, et de Jade, 16 ans, toutes les deux adoptées avec Johnny Hallyday. La veuve du Taulier a d'ailleurs posté sur Instagram une vidéo d'elle entourée de ses filles pour son anniversaire. Jalil Lespert y figurait aussi, preuve de la bonne entente dans la famille recomposée.

«Merci de me transmettre tant de force, tant de chaleur et d'affection», a commenté Laeticia Hallyday. Mots auxquels Jalil Lespert a répondu : «Tu le mérites mon amour.»