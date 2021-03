Nabilla dévoile une adorable vidéo avec son fils Milann

Nabilla adore partager sur les réseaux sociaux sa nouvelle vie de maman. Ce samedi 20 mars, elle fait de nouveau fondre la toile avec une nouvelle vidéo où elle joue avec son fils Milann.

«Notre jeu préféré», a simplement légendé la star de télé-réalité sous son post Instagram. On l’entend demander «Milann, où es-tu ?» (en anglais) avant de le surprendre en ouvrant la porte et de le couvrir de bisous, ce dernier éclatant de rire. La vidéo a été filmée par Thomas, le mari de Nabilla, que l'on entend également rire en fond.

Cette adorable vidéo a été visionnée plus de 3 millions de fois sur le réseau social, et a récolté plus de 140.000 «j’aime». Les internautes, fans des photos de Nabilla et son fils, ont été nombreux à lui écrire en commentaires : «Tellement mignon !», «Très belle famille, toujours le sourire Milan !» ou encore «Quelle belle petite bouille ce bébé !», peut-on lire sous le post.

Les internautes sont par ailleurs persuadés que la jeune femme est enceinte de son deuxième enfant : juste avant de poster cette dernière vidéo avec son fils, elle publiait un cliché d’elle et son mari Thomas, en écrivant «Mon âme soeur, bientôt une grande nouvelle à vous annoncer». De quoi alimenter les rumeurs et tenir en haleine les fans du couple.