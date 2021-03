Le prince Harry évoque la mort de sa mère dans un livre destiné aux enfants

Le prince Harry est l’auteur d’un avant-propos particulièrement émouvant dans un livre destiné aux enfants ayant perdu un parent en raison de la pandémie, dans lequel il évoque le décès de sa mère, la princesse Diana.

Cet ouvrage, baptisé Hospital by The Hill, signé Chris Connaughton et illustré par Fay Troote, raconte l’histoire d’un enfant dont la mère travaille dans un hôpital pendant la crise sanitaire, et meurt du COVID-19. Le site américain People a publié l’avant-propos signé de la main du Duc de Sussex, qui a perdu sa mère à l’âge de 12 ans, et qui témoigne du «grand vide» que cela a laissé au fond de lui.

«Quand j’étais un jeune garçon, j’ai perdu ma maman. A l’époque, je refusais de le croire et de l’accepter, et cela a laissé un grand vide au fond de moi. Je sais ce que tu ressens, mais je peux te garantir qu’avec le temps, ce vide sera rempli de beaucoup d’amour et de soutien. Nous gérons tous le deuil de manière différente, mais quand un parent va au paradis, on m’a expliqué que leur esprit, leur amour et le souvenir que nous avons d’eux ne nous quitte pas. Ils sont toujours avec toi et tu peux les garder avec toi pour toujours. J’ai découvert que cela était vrai», écrit-il.

«Maintenant, je n’ai jamais rencontré tes parents, mais je sais que cette personne était importante pour toi, et ils étaient incroyablement gentils, attentionnés, et aimants en raison de l’endroit où ils ont choisi de travailler. Aider les autres est un des métiers les plus importants qu’on puisse faire. Tu te sens peut-être seul, tu te sens peut-être triste, tu te sens peut-être en colère, tu te sens peut-être mal. Ce sentiment passera. Et je vais te faire une promesse – tu te sentiras mieux et plus fort quand tu seras prêt à parler de ce que tu ressens. J’espère que ce livre t’aideras à te souvenir à quel point tes parents ou tes proches étaient admirables. Et à quel point tu l’es également», poursuit le prince Harry.

Le livre Hospital by The Hill est donné gratuitement en Angleterre à tous les enfants dont les parents sont morts en raison de l’épidémie de COVID-19. C’est Sally Stanley, la fondatrice de l’association caritative Simon Says, qui a proposé au prince Harry de participer à cette initiative l’été dernier.