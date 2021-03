Meghan et Harry : la famille royale britannique s'en remettra, selon un expert

Le scandale provoqué par l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey est un épisode douloureux pour la famille royale. Mais rien de cela ne mettra en péril son avenir selon Nick Bullen, un expert de la monarchie britannique.

Selon lui, les révélations faites par la duchesse et le duc de Sussex représentent, sans aucun doute, un cauchemar en termes de relations publiques pour la famille royale. Ce n’est toutefois pas la première épreuve que la reine Elizabeth II traverse depuis le début de son règne.

«L’image est mauvaise. C’est choquant. C’est horrible même. Et très triste. Mais la reine a été incroyable durant toutes ces années pour gérer les désastres intimes et publiques de la famille», explique Nick Bullen au site américain Fox News. «Il n’a pas une once de doute en moi qui suggère autre chose que la survie pour la monarchie», poursuit-il.

Malgré la controverse, il est persuadé que la famille royale continuera d’avancer comme elle l’a toujours fait. «Quand la princesse Diana est morte, il y a eu des rumeurs accusant la famille royale d’avoir commandité son assassinat. Il y avait une atmosphère de grande hostilité dans les rues. Les gens affichaient publiquement leur opposition à la famille royale, et leur soutien à Lady Diana. Mais la reine a réussi à calmer les choses avec son discours prononcé juste avant les funérailles, et la vie a repris son cours», rappelle-t-il.

Nick Bullen précise que la reine a été plus attristée par les révélations de son petit-fils, le prince Harry, qu’en colère. «Ce qui est difficile à accepter, c’est que ce sont des révélations venant de l’intérieur de la famille royale. Quand Diana avait donné sa célèbre interview pour dénoncer leurs agissements, cela restait, d’un certain point de vue, en dehors du cercle familial. Mais ce désastre-là a été provoqué par un des membres de la famille», conclu-t-il.