Le prince Harry devient coach dans une start-up californienne

Le prince Harry a signé un contrat avec une entreprise de coaching basée à San Francisco.

Un an après son retrait de la monarchie et son arrivée aux Etats-unis avec son épouse Meghan Markle et leur petit Archie, le prince Harry se reconvertit. Il est désormais le « responsable en chef de l’impact » (un poste de plus en plus répandu dans la Silicon Valley) de Better Up, une start-up spécialisée dans l'accompagnement personnalisé des employés, pour améliorer leurs compétences et leurs performances.

L’entreprise, fondée en 2013, se présente comme un leader mondial du coaching, du conseil et du mentorat sur application mobile et compterait parmi ses clients la chaîne d'hôtels Hilton et la Nasa.

Le duc de Sussex « va continuer à faire le travail qu'il fait depuis des années », c'est-à-dire « éduquer et inspirer notre communauté, et promouvoir l'importance qu'il y a à entretenir sa santé mentale de manière préventive », a déclaré son fondateur et patron Alexi Robichaux dans un communiqué mardi. « Comme disent les Royal Marine Commandos, ‘c’est un état d’esprit’ et nous l'avons tous en nous », a-t-il ajouté.

Pour obtenir le poste, le prince a pu faire valoir son expérience en la matière, lui qui a fondé les Invictus Games, un événement pour le personnel des forces armées blessé ou malade, qui utilise le sport dans le cadre de leur réadaptation psychologique et physique, et a lancé Sentebale, un organisme de bienfaisance qui soutient la santé mentale et le bien-être des jeunes touchés par le VIH au Lesotho et au Botswana.

« L'optimisation de soi-même ne consiste pas à réparer quelque chose de brisé », a déclaré le prince Harry, cité dans le communiqué. « Il s'agit de devenir la meilleure version de nous-mêmes, avec tout ce que la vie nous réserve - quelqu'un qui est prêt pour le prochain défi et peut surmonter les revers avec courage, confiance et conscience de soi ».

In the chief impact officer position, Prince Harry is expected to have input into initiatives including product strategy decisions and charitable contributions, and advocate publicly on topics related to mental health. “It’s a meaningful and meaty role.” https://t.co/9eIHNLqWpX — The Wall Street Journal (@WSJ) March 23, 2021

«J'ai l'intention d'aider à créer un impact dans la vie des gens», a-t-il ajouté pour le Wall Street Journal. «Le coaching proactif procure des possibilités infinies pour le développement personnel, une meilleure conscience des choses, et globalement, une meilleure vie.»

La nouvelle de cette reconversion intervient deux semaines après l’interview par Oprah Winfrey du prince et de son épouse, un long entretien qui a crée une onde de choc au Royaume-Uni. Le couple y avait notamment évoqué les raisons de son retrait de la monarchie britannique, les pensées suicidaires de Meghan, le manque de soutien reçu et les questions dérangeantes qui auraient été formulées sur la couleur de peau de leur bébé lors de la grossesse. Le prince avait aussi évoqué le fait que sa famille avait principalement vécu grâce à l’héritage que lui avait laissé sa mère la princesse Diana depuis leur arrivée aux Etats-Unis.

De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards - déjà bien cuisinés puisque le couple a signé des contrats avec des plate-formes de streaming - le prince Harry touchera, selon le Guardian, un million de dollars (soit environ 838.500 euros, ndlr) pour son poste chez Better Up.