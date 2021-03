Kim Kardashian fait construire une ville miniature pour ses enfants

En plein divorce avec le rappeur Kanye West, la star de télé-réalité, dont l’émission L’incroyable famille Kardashian en est à sa dernière saison, a décidé de tout faire pour combler de bonheur leurs enfants North, Chicago, Saint et Psalm.

Et rien n’est assez beau pour la star de la télé-réalité et aspirante avocate, qui a commandé une version miniature de Hidden Hills, afin que puissent y déambuler comme des grands ses quatre bambins. L’impressionnante structure est installée dans le jardin de sa villa à Calabasas en Californie.

Kim Kardashian constructs 'Lil Hidden Hills' in backyard of her sprawling Calabasas mansion https://t.co/3Gt0YqlsS4

Un château Lego, un café Starbucks, un fleuriste, une épicerie, et bien sûr une boutique KKW beauty, sa marque de cosmétique, Kim Kardashian n’a rien oublié, d’après des clichés volés par des paparazzis et publiés sur les réseaux sociaux.

@KimKardashian built a “Lil Hidden Hills” in her backyard for her 4 kids and i can’t get over it pic.twitter.com/VABwqF15tb

— kylie kristen (@kyliedrafts) March 24, 2021