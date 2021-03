La mannequin Chrissy Teigen ferme son compte Twitter après de nouvelles critiques

Un nouveau départ de Twitter. La mannequin américaine Chrissy Teigen a fermé hier, mercredi 24 mars, son compte suivi par 13 millions d’abonnés, en raison du harcèlement dont elle a été victime.

L’animatrice de télévision et épouse du chanteur John Legend a posté un dernier message explicite, avant de désactiver son compte. « Il est temps pour moi de dire au revoir », a noté Chrissy Teigen, et d’expliquer les raisons de ce départ : « Cela ne me sert plus positivement mais cela me sert négativement », a écrit la trentenaire, qui semble avoir besoin de se retrouver. «Mon désir d'être aimée et ma crainte de casser les pieds aux gens a fait de moi une personne qui n'est pas celle que vous avez voulu suivre, et un être humain différent de ce que j'étais en commençant ! Vivez bien, les twittos ».

Lassée des invectives ?

La mannequin, qui s’était fait connaître pour son franc-parler, a cette semaine fait l’objet de nouvelles critiques négatives. En cause, le lancement d'une ligne de produits de nettoyage à base de plantes conçue en partenariat avec la mère de Kim Kardashian. Une initiative critiquée par certains, l’accusant de « se vendre » en période de crise économique liée à la pandémie, quand d’autres remettent en question son engagement écologique. En 2014, après avoir déploré dans un message le niveau des violences armées aux Etats-Unis, Chrissy Teigen avait déjà fait l’objet d’un afflux de critiques, allant même jusqu’à souhaiter sa mort. Des messages haineux qui avaient poussé Chrissy Teigen à faire une pause sur Twitter.

Comme les autres plates-formes, Twitter se voit de plus en plus reprocher de laisser se déverser des torrents d'invectives envers ses utilisateurs, le plus souvent depuis des comptes anonymes, avec des messages aux sous-entendus racistes ou misogynes. Chrissy Teigen n’est pas la première à quitter le réseau en raison de l’agressivité qui y règne. Elle emboîte le pas, entre autres, au comédien Pete Davidson, parti en 2018, ou encore à la comédienne afro-américaine Leslie Jones, partie en 2016 après de multiples attaques racistes, dénonçant respectivement « un endroit diabolique » et « répugnant ». En février, Twitter a annoncé qu'il n'entendait pas mettre fin aux commentaires venant de comptes anonymes.

Si Chrissy Tiegen quitte Twitter, elle n’a toutefois pas fermé son compte Instagram, suivi lui par plus de 34 millions d’abonnés.