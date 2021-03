Motörhead : Lemmy Kilmister a fait disperser ses cendres dans des balles de pistolet

En accord avec ses dernières volontés, les cendres du rocker du groupe Motörhead Lemmy Kilmister ont été envoyées à ses proches dans des balles de pistolet.

Le leader de Motörhead, décédé en 2015 des suites d’un cancer, s’est ainsi rappelé au bon souvenir de ses amis. Riki Rachtman, ancien animateur de l’émission Headbangers Ball sur MTV, raconte avoir reçu ce 22 mars un de ces cadeaux posthumes, une balle sur laquelle est gravé le nom de Lemmy Kilmister, comme il l’a raconté sur Twitter.

«Avant sa mort, Lemmy a demandé que ses cendres soient mises dans des balles de pistolet et envoyées à ses proches. Aujourd’hui, j’ai reçu une balle et j’ai littéralement eu les larmes aux yeux. Merci Motörhead.».

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU

