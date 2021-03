Qui est Grimes, chanteuse et compagne d'Elon Musk ?

«Fée», «sorcière», «Ovni», «princesse». Ceux qui l'ont rencontrée hésitent sur les qualificatifs. Il faut dire que Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, est fantasque. Au moins autant que son compagnon, le milliardaire Elon Musk.

Depuis trois ans, le couple s'est imposé comme l'un des plus mystérieux de l'Amérique du Nord. D'un côté : le patron de Tesla et de SpaceX, qui affiche haut et fort son objectif de conquérir Mars. De l'autre : une artiste canadienne aux clips psychédéliques, adulée outre-Atlantique mais encore méconnue en Europe.

Impossible de savoir comment ils se sont rencontrés. Claire Boucher, âgée de 33 ans, cultive le mystère sur sa relation comme sur sa vie personnelle. Par exemple, son pseudo : Grimes. Sa signification n'est pas connue. La jeune chanteuse a juste expliqué à Libération qu'elle souhaitait «quelque chose d'agressif, de masculin, qui signale que ceci est un projet électro. Sinon les gens se diraient, bah, c'est juste une nana qui s'appelle Claire Boucher.»

La jeune artiste s'est toujours considérée comme un peu à part. «J'étais une enfant turbulente», raconte-t-elle aux Inrocks. «Je suis devenue une païenne à l'âge de douze ans. Je me suis persuadée que j'étais une sorcière : j'essayais de jeter des sorts à ma mère.» Et lorsqu'elle ne jette pas de sorts, la petite Claire Boucher s'intéresse à l'époque médiévale, à la science-fiction, à la poésie russe, et à Marilyn Manson. Le chanteur de metal devient son idole.

Albums encensés par la critique

Lors d'une soirée sous drogue, Claire Boucher, encore étudiante, compose son premier titre. Elle adopte le pseudo de «Grimes» et abandonne l'université pour se consacrer à ses chansons.

Son premier album en 2010, «Geidi Primes». Suivent «Halfaxa» (2010), «Visions» (2012) et «Art Angels» (2015). Tous sont encensés par la critique. Grimes se fait remarquer pour un style atypique, un mélange de pop, d'électro, d'hip-hop et même de R&B. Ses albums, elle aime les composer en transe. Elle raconte qu'elle a créé «Visions» après plusieurs semaines passées dans le noir, sans dormir, en jeûnant.

On ignore si elle a réutilisé cette technique pour son cinquième album, «Miss Anthropocene» (2020). Mais jeûne ou pas, le succès est au rendez-vous. L'album se hisse à la première place du Billboard américain des musiques électro.

X AE A-12, son premier enfant

A la fois autrice, compositrice et interprète, Claire Boucher est également féministe de la première heure et dessinatrice à ses heures perdues. Très connectée, elle rencontre Elon Musk en 2018 et dévoile sa grossesse sur Instagram deux ans plus tard.

Elle donne naissance à leur fils le 4 mai 2020. Son nom ? X AE A-12. «X pour la variable inconnue, AE, l'orthographe elfique d'Ai (amour et intelligence artificielle), et A-12, le précurseur de SR-17, notre avion préféré. Pas d'armes, pas de défenses, juste de la vitesse. Très fort dans la bataille mais non-violent», a tweeté Grimes en explication.

Il s'agit du premier enfant de la chanteuse, et du sixième d'Elon Musk. Avant Grimes, le milliardaire était en couple avec son amie d'enfance Justine Wilson. Cinq garçons sont nés de leur union.