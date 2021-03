Madonna accusée d’avoir truqué une photo pour y coller son visage sur le corps d’une fan

Un cliché qui fait scandale auprès des fans. Madonna est accusée d’avoir publié une photo d’elle sur les réseaux sociaux sur laquelle elle aurait apposé son visage sur le corps d’une inconnue.

Cette photo a été postée par la star sur sur les réseaux sociaux il y a près de six ans. Madonna y apparaît vêtue d’une petite jupe moulante et d’un tee-shirt du groupe Joy Division, assise confortablement sur un lit. En apparence, rien qui puisse déclencher une polémique.

Si ce n’est que le corps que l’on voit sur ce cliché ne serait pas celui de Madonna, mais d’Amelia Goldie, une jeune femme de 28 ans qui a publié la vraie photo sur laquelle elle prend la pose, relayée par de nombreux médias comme le New York Post.

Madonna accused of Photoshopping her face onto a fan's body https://t.co/3kP7mEzZix pic.twitter.com/tojx2qy8PQ

— New York Post (@nypost) March 25, 2021