Prince Albert II de Monaco : l'interview choc de Meghan et Harry l'a «dérangé»

Interrogé jeudi par «BBC World News», le prince Albert II de Monaco est revenu sur l’interview choc de Meghan Markle et du prince Harry accordée à Oprah Winfrey le 7 mars dernier. Et il ne valide pas une telle intervention.

S’il a précisé qu’il était très difficile de se mettre à leur place, le frère de Caroline et Stéphanie de Monaco a cependant expliqué que «ces conversations devraient rester dans le cadre de l'intime au sein même de la famille», et que cela «n'a pas sa place dans la sphère publique», soutenant ainsi la Couronne britannique.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction... these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family... it did bother me"



