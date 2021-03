Sidaction 2021 : Clémentine Célarié retrouve l'homme qu'elle avait embrassé il y a 27 ans, les internautes sont émus

Une soirée forte en émotions. Diffusée sur France 2 ce 27 mars, l'édition 2021 du Sidaction a réuni plusieurs stars françaises dans la lutte contre le Sida.

En particulier Clémentine Célarié. Mais l'actrice de 63 ans n'est pas venue seule : elle s'est fait accompagner de Patrice Janiaud, 27 ans après leur baiser qui a marqué l'histoire de la télévision.

Lors de la première édition du Sidaction, en 1994, Clémentine Célarié avait en effet embrassé un jeune homme séropositif, Patrice Janiaud, pour briser les tabous sur la transmission du Sida. Elle avait ainsi prouvé qu'il n'était pas possible d'être contaminé en embrassant une personne atteinte du VIH.

Lors de cette première édition, l’actrice Clémentine Célarié avait embrassé fougueusement un homme séropositif présent dans le public. pic.twitter.com/UJWc71xzxL — Ina.fr (@Inafr_officiel) March 26, 2021

Le retour de ce duo hier soir, lors d'une soirée spéciale intitulée «Un Sidaction 2021, pas comme les autres : Merci Line», a beaucoup ému les internautes.

Queen Clémentine Célarié putin heureusement que des personnalités pareilles existent #MerciLine #Sidaction2021 — Bastien Goffre (@Bastii3N) March 27, 2021

Une autre queen, Clémentine Célarié, son geste énorme, l’énorme bruit que ça a généré a l’époque. Elle aura marqué l’histoire de la lutte contre cette maladie en 1 baiser #MerciLine — Eric Maillard (@PRland) March 27, 2021

Clémentine Célarié qui vient avec Patrice (l'homme qu'elle avait embrassé lors du #Sidaction) c'est fort en émotion !#Sidaction2021#MerciLine — David M (@daxx57) March 27, 2021

Patrice Janiaud et Clémentine Célarié s'étaient déjà retrouvés sur le plateau des Enfants de la télé en 2018. «C'est lui le héros, pas moi, lui !», s'était alors exclamée l'actrice. «Il est toujours vivant, s'occupe d'autres gens, va en Afrique, c'est un mec incroyable, d'une combativité...»

Des invités spéciaux

Outre Clémentine Célarié, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy ou encore Kendji Girac sont montés sur la scène du Paradis Latin (Paris). Elton John, François Hollande et Michèle Bernier se sont quant à eux filmés pour pousser les téléspectateurs à appeler le 110 et à faire un don pour la recherche contre le Sida.

Celui-ci concerne 173.000 personnes en France. Et à ce jour, aucun traitement ne permet d'en guérir totalement. Les préjugés, quant à eux, persistent. 24% des 15 - 24 ans continuent à croire qu'il est possible d'attraper le VIH en embrassant une personne séropositive, selon un sondage Ifop 2021. Ce chiffre a augmenté de 9 points en un an.